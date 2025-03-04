FT: Франция предложила сдерживать Россию замороженными активами

Франция предложила идею изъятия замороженных российских активов, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом пишет газета Financial Times.

Авторы этого предложения рассматривают активы как «способ заставить Россию соблюдать договоренности и предоставить Киеву гарантии». Источники издания сообщили, что французское предложение было хорошо воспринято другими европейскими союзниками, но пока они далеко от согласия.

Большая часть замороженных средств - около 190 млрд евро - находится в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear. Меньшие суммы находятся во Франции, Великобритании, Японии, Швейцарии и США. Всего на Западе заморожено, как считается, порядка 300 млрд евро российских средств.

Сейчас получаемый от этих активов доход используется для погашения кредитов, предоставленных Украине странами G7 на сумму 50 млрд долларов. Сами базовые активы не тронуты.

Украина, Польша и страны Балтии давно настаивают на изъятии основных активов. Однако Берлин, Париж и Брюссель выступают против из-за опасений, что арест государственной собственности создаст прецедент в соответствии с международным правом.

Европейский центральный банк также был обеспокоен тем, что статус евро как безопасного варианта для валютных резервов будет поставлен под угрозу. Большинство активов номинированы в евро.

Во время переговоров с Трампом на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что немедленный арест активов не будет «соблюдением международного права», но деньги могут стать «частью переговоров по окончании войны».

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц дал понять, что он рассмотрит возможность поддержать предложение, предусматривающее арест замороженных российских активов.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер ранее заявил, что Лондон изучает, как могут быть использованы активы. По его словам, это «очень сложный вопрос».

После встречи в Лондоне по Украине премьер-министр Польши Дональд Туск сказал, что на Западе нет единства по заблокированным активам РФ.