Стармер: Европа продолжит вооружать Киев даже после установления мира

Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину, заявил британским премьер-министр Кир Стармер, выступая перед парламентом. Также он заявил, что Европа продолжит вооружать Украину и после установления мира.

Сейчас, по его словам, Британия обсуждает вопрос поставки Киеву 5 тысяч ракет для систем ПВО и потратить на это 1,6 млрд фунтов (почти 180 млрд рублей).

Также Британия продолжает работать над поиском легального механизма использования российских замороженных активов, подчеркнул он.

«Европа не может дать Украине гарантий безопасности без поддержки США», - отметил Стармер.

По его словам, США жизненно важны для установления мира на Украине.

Заявления Стармера о планах Европы продолжить вооружение ВСУ прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», - написала она.

Напомним, что после атмосферной встречи с Трампом Зеленский отправился в Великобританию, где встретился с британским премьером. Британские же чиновники оказались менее категоричными. Украина и Великобритания подписали соглашение об очередном кредите на более чем 3 миллиарда долларов. Кир Стармер инициировал внеочередной чрезвычайный саммит для координации позиции Европы по Украине.