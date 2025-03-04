В ООН опасаются нехватки рыбных палочек из-за санкций против России

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что полный запрет на импорт российской рыбы в ЕС может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например рыбных палочек. Об этом пишет РБК.

В февральском обзоре мирового рыбного рынка ФАО говорится об обсуждении новых экономических санкций ЕС против России. Они могут включать запрет на импорт российской рыбы.

Наиболее пострадавшей стороной может стать Германия, крупнейший импортер российской рыбы в ЕС. Предлагаемый запрет может повлиять на рабочие места в пищевой промышленности, говорится в обзоре.

В августе 2024 года стало известно, что ЕС обсуждает ограничения на ввоз российской рыбы. На этом запрете настаивали страны Балтии, в частности Литва. Весной 2022 года ЕС запретил импорт морепродуктов, икры и ракообразных из России.

Теперь этот запрет могут ужесточить. В 15-й пакет санкций ЕС против России, принятый в конце прошлого года, рыба не попала, так же как и в 16-й, принятый в феврале 2025-го.

Россия - крупный поставщик минтая для стран ЕС, и европейские переработчики зависят от этих поставок. Если поставки российского минтая полностью прекратятся из-за санкций, замены в настоящее время нет, заявил управляющий директор Федеральной ассоциации рыбной промышленности Германии Штефан Майер.

Германия - важный покупатель минтая. Там есть крупнейшие в ЕС заводы, которые делают рыбные палочки и филе в панировке. Немцы потребляют большую часть того, что производят эти заводы, но часть отправляют в другие страны Евросоюза.

В 2020-2023 годах ФРГ покупала 130-135 тысяч тонн филе минтая каждый год. Это половина всего филе минтая, которое покупали в Европе.

Филе минтая Германия, как и другие страны Евросоюза, покупает из Китая, России и США.