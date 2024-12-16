Сегодня Европейский союз принял 15-й пакет антироссийских санкций. Под ограничения попали 30 организаций и 54 физических лица, в том числе два высокопоставленных чиновника из КНДР.

Также санкции наложили на 52 танкера, перевозящих российскую нефть. Об этом рассказали в пресс-службе Совета ЕС.

«Эти меры направлены на борьбу с обходом санкций ЕС путем нанесения ударов по теневому флоту», - сказано в заявлении.

Напомним, недавно в Германии назвали безумием очередной пакет санкций, который не имеет никакого влияния на российское государство. По словам руководителя Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, новые ограничения - это не что иное, как государственный переворот против местной промышленности.

Ранее предложение Европейской комиссии о новых санкциях столкнулось с препятствиями, когда Германия, Франция и Италия выступили за продление возможности компаниям свернуть свое присутствие в России. Это требование встретило возражения со стороны Латвии и Литвы.