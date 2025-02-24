Евросоюз в 16-м пакете санкций запретил экспорт игровых консолей в РФ

Евросоюз запретил экспорт в Россию игровых консолей в рамках 16-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что ограничения коснулись джойстиков и авиасимуляторов. К настоящему моменту нет точного списка устройств.

Помимо этого, в частности, 16-й пакет антироссийских санкции, введенный Европейским союзом, включает в себя запрет на вещание в Европе еще восьми российских средств массовой информации, включая телеканал «Звезда».

В заявлении говорится, что в «черный список» попали 48 физических лиц и 35 организаций.

До этого против России ряд дополнительных ограничений ввела Новая Зеландия. Ограничения коснулись 27 граждан и 25 юрилиц. В списке оказались занимающиеся экспортом энергоносителей российские компании, а также высшие чины военнослужащих КНДР, якобы оказывающие помощь России.