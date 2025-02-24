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Евросоюз в 16-м пакете санкций запретил экспорт игровых консолей в РФ

В Европе также запретили вещание восьми российских СМИ, включая телеканал «Звезда».
Игнат Далакян 2025-02-24 11:10:41
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Global Look Press

Евросоюз запретил экспорт в Россию игровых консолей в рамках 16-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Отмечается, что ограничения коснулись джойстиков и авиасимуляторов. К настоящему моменту нет точного списка устройств.

Помимо этого, в частности, 16-й пакет антироссийских санкции, введенный Европейским союзом, включает в себя запрет на вещание в Европе еще восьми российских средств массовой информации, включая телеканал «Звезда».

В заявлении говорится, что в «черный список» попали 48 физических лиц и 35 организаций.

До этого против России ряд дополнительных ограничений ввела Новая Зеландия. Ограничения коснулись 27 граждан и 25 юрилиц. В списке оказались занимающиеся экспортом энергоносителей российские компании, а также высшие чины военнослужащих КНДР, якобы оказывающие помощь России.

#в стране и мире #евросоюз #санкции #ограничения #Антироссийские санкции #консоли #приставки
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