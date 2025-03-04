Reuters: США и Украина могут подписать сделку по минералам уже 4 марта

США и Украина могут в ближайшие часы подписать соглашение по поставкам редкоземельных металлов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источников, на которые ссылается агентство, американский президент Дональд Трамп планирует объявить о соглашении во время своего выступления на заседании Сената и Палаты представителей Конгресса, которое начнется 4 марта в 21:00 (5 марта 05:00 мск).

Отмечается, что ситуация может измениться и сделка может быть не заключена.

3 марта Владимир Зеленский заявил, что готов подписать сделку по редкоземельным металлам с Трампом, несмотря на произошедший скандал в Белом доме. Он выразил надежду, что его отношения с американским лидером можно еще спасти.

Напомним, что заключение сделки по редкоземельным металлам было запланировано во время визита Зеленского в Белый дом. Но между ним и Дональдом Трампом произошла перепалка, после которой подписание соглашения было отменено.