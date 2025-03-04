МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто: США готовы отменить санкции против РФ, наносящие ущерб Венгрии

Сийярто отметил, что санкции, принятые администрацией экс-президента США Джо Байдена, наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии.
Ирина Егорова 2025-03-04 21:32:17
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Globallookpress

Принятые санкционные меры по отношению к России со стороны США, которые наносят ущерб Венгрии могут быть пересмотрены. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа к обсуждению этого вопроса готова.

Сийярто отметил, что речь идет о санкциях, которые «влияют на энергетическую безопасность страны».

Эти рестрикции ограничивают Венгрию в свободной покупке российского природного газа и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики, передает его слова телеканал М1.

Вопрос отмены некоторых санкций в области энергетики Сийярто ранее обсуждал и с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. Тогда венгерский политик выразил надежду, что улучшение отношений между США и Россией приведет к тому, что режим санкций можно будет оставить в прошлом.

В Белом доме уже запущена работа по изучению плана возможного снятия антироссийских санкций, передает Reuters. Разрабатываются предложения по отмене ограничений против ряда российских компаний и физлиц, в том числе некоторых бизнесменов.

#Россия #сша #санкции #Венгрия #Петер Сийярто #отмена #обсуждение #вопрос
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 