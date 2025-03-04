Сийярто: США готовы отменить санкции против РФ, наносящие ущерб Венгрии

Принятые санкционные меры по отношению к России со стороны США, которые наносят ущерб Венгрии могут быть пересмотрены. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа к обсуждению этого вопроса готова.

Сийярто отметил, что речь идет о санкциях, которые «влияют на энергетическую безопасность страны».

Эти рестрикции ограничивают Венгрию в свободной покупке российского природного газа и затрудняют сотрудничество в сфере ядерной энергетики, передает его слова телеканал М1.

Вопрос отмены некоторых санкций в области энергетики Сийярто ранее обсуждал и с главой американского Минфина Скоттом Бессентом. Тогда венгерский политик выразил надежду, что улучшение отношений между США и Россией приведет к тому, что режим санкций можно будет оставить в прошлом.

В Белом доме уже запущена работа по изучению плана возможного снятия антироссийских санкций, передает Reuters. Разрабатываются предложения по отмене ограничений против ряда российских компаний и физлиц, в том числе некоторых бизнесменов.