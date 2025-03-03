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Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России

Разрабатываются предложения по отмене ограничений против ряда российских компаний и физлиц.
Ирина Егорова 2025-03-03 22:42:30
© Фото: Valerie Plesch, dpa Globallookpress

Белый дом изучает планы возможного снятия антироссийских санкций с России, передает Reuters. Госдепу и Минфину США администрация США поручила представить перечень рестрикаций, который могут быть сняты в рамках переговоров с Россией по Украине.

Уточняется, что Разрабатываются предложения по отмене ограничений против ряда российских компаний и физлиц, в том числе некоторых бизнесменов.

«Конкретный запрос Белого дома на такой документ подчеркивает готовность Трампа и его советников смягчить санкции против России в рамках потенциальной сделки с Москвой», - говорится в публикации.

Уточняется, что Трампу после издания указа, необходимо будет получить одобрение Конгресса США на отмену ряда ограничительных мер.

Пока неясно, какие именно санкции против России администрация Трампа рассмотрит в первую очередь для отмены.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине. Однако США не исключали введение новых антироссийских санкций и отправку своих военнослужащих на Украину, если Москва якобы «не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость», заявил ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

#Россия #Трамп #санкции #Белый дом #ограничения #снятие
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