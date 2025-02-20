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Сийярто обсудил с главой Минфина США отмену санкций против России

Речь шла о санкциях в сфере энергетики.
Виктория Бокий 2025-02-20 06:16:12
© Фото: Yoshio Tsunoda, AFLO, Globallookpress

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил с главой американского Минфина Скоттом Бессентом возможность отмены некоторых санкций против России в области энергетики. Эту тему они обсудили в среду на личной встрече в Вашингтоне.

По словам главы венгерского МИД, в американском ведомстве согласились с тем, что чем быстрее конфликт на Украине будет урегулирован, тем быстрее будут сняты санкции.

Сийярто в интервью телеканалу М1 отметил, что санкции, принятые администрацией экс-президента США Джо Байдена, наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии.

Также венгерский политик выразил надежду, что улучшение отношений между США и Россией приведет к тому, что режим санкций можно будет оставить в прошлом.

#сша #санкции #Венгрия #Петер Сийярто #Энергетика #Отмена санкций
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