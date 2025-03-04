Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на 9 мая

Президент России Владимир Путин пригласил премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия Победы 9 мая в Москве.

Также российский лидер заявил, что расчет ВС Мьянмы вместе с российскими военнослужащими примет участие в торжественном параде на Красной площади.

Напомним, что сегодня Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

По итогам встречи, Россия и Мьянма подписали 10 различных документов на церемонии по итогам визита в Москву премьер-министра Мин Аун Хлайна. Одно из них - соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней.

В День Победы ожидается приезд в Москву некоторых иностранных лидеров. В частности, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорились вместе посетить Красную площадь. Путин также пригласил руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия к 9 Мая, а также предложил воинским расчетам этих государств принять участие в параде на Красной площади.