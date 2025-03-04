МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин пригласил премьера Мьянмы в Москву на 9 мая

Также российский лидер заявил, что расчет ВС дружественной страны примет участие в параде.
Ирина Егорова 2025-03-04 20:08:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин пригласил премьера Мьянмы Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия Победы 9 мая в Москве.

Также российский лидер заявил, что расчет ВС Мьянмы вместе с российскими военнослужащими примет участие в торжественном параде на Красной площади.

Напомним, что сегодня Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном.

По итогам встречи, Россия и Мьянма подписали 10 различных документов на церемонии по итогам визита в Москву премьер-министра Мин Аун Хлайна. Одно из них - соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. 

В День Победы ожидается приезд в Москву некоторых иностранных лидеров. В частности, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо договорились вместе посетить Красную площадь. Путин также пригласил руководителей стран ОДКБ на торжественные мероприятия к 9 Мая, а также предложил воинским расчетам этих государств принять участие в параде на Красной площади.

#парад #9 мая #Красная площадь #Мьянма #Владимир Путин #празднование #80-летие победы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 