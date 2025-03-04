МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимном признании образования

Документ подписан по итогам переговоров президента Владимира Путина и главы мьянманского кабинета министров Мин Аун Хлайна.
Ян Брацкий 2025-03-04 19:57:02
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Документ был подписан по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что это соглашение создаст надежную правовую базу для трудовой деятельности выпускников высших учебных заведений.

Напомним, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн находится в Москве с официальным визитом. Сегодня в Кремле состоялись двусторонние переговоры в формате официального завтрака.

По итогам беседы Владимира Путина и мьянманского гостя был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений.

#Россия #Наука #Путин #образование #Мьянма #Кремль #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
2
СВО. Батальон штурма и разграждения
3
Пожарные в зоне СВО
4
Танковые двигатели. Дизельные
5
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
6
СВО. Инженерные войска
7
Военная приемка во Вьетнаме
8
Народный ОПК
9
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
10
МиГ. 85 лет в строю
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 