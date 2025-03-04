Россия и Мьянма заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Документ был подписан по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что это соглашение создаст надежную правовую базу для трудовой деятельности выпускников высших учебных заведений.
Напомним, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн находится в Москве с официальным визитом. Сегодня в Кремле состоялись двусторонние переговоры в формате официального завтрака.
По итогам беседы Владимира Путина и мьянманского гостя был подписан целый ряд межправительственных и межведомственных соглашений.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»