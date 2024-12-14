Вучич и Фицо договорились вместе поехать на парад Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поедет в Москву на парад Победы 9 мая в честь 80-летия Победы над фашизмом вместе с премьером Словакии Робертом Фицо.

«Девятого мая День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — сказал он TV Informer.

Ранее глава Сербии уже говорил о визите в столицу РФ на праздник. Тогда он заверил, что этому может помешать только «конец света».

Фицо также заявлял, что считает личным долгом приехать в Москву по случаю празднования Дня Победы. Он отметил, что будет очень рад приехать в столицу и поблагодарить воинов Красной армии.