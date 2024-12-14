МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вучич и Фицо договорились вместе поехать на парад Победы в Москву

Ранее политики уже высказывались о том, что обязательно прибудут в столицу РФ.
Карина Тазетдинова 2024-12-14 20:06:18
© Фото: Soeren Stache, dpa, Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что поедет в Москву на парад Победы 9 мая в честь 80-летия Победы над фашизмом вместе с премьером Словакии Робертом Фицо.

«Девятого мая День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — сказал он TV Informer.

Ранее глава Сербии уже говорил о визите в столицу РФ на праздник. Тогда он заверил, что этому может помешать только «конец света».

Фицо также заявлял, что считает личным долгом приехать в Москву по случаю празднования Дня Победы. Он отметил, что будет очень рад приехать в столицу и поблагодарить воинов Красной армии.

#Москва #Россия #Сербия #день победы #столица #Александр Вучич #Роберт Фицо #словакия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 