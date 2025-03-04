Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС

Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности. По словам главы РФ Владимира Путина, она обеспечит страну дешевой и экологически безопасной энергией.

«Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров», - подчеркнул российский лидер в своем заявлении по итогам переговоров двух стран.

Путин назвал энергетику стратегическим направлением сотрудничества РФ и Мьянмы. Президент добавил, что страны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

В ходе выступления он заявил, что сейчас обсуждается открытие российского культурного центра и первого в стране православного храма. Также Путин пригласил премьера Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы 9 мая в Москве.