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Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве АЭС

Путин уверен, что данное решение станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста и создаст тысячи новых рабочих мест.
Ирина Егорова 2025-03-04 20:47:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве атомной электростанции малой мощности. По словам главы РФ Владимира Путина, она обеспечит страну дешевой и экологически безопасной энергией.

«Это станет хорошим стимулом для дальнейшего экономического роста, создания тысяч новых рабочих мест и появления высококвалифицированных профессиональных кадров», - подчеркнул российский лидер в своем заявлении по итогам переговоров двух стран.

Путин назвал энергетику стратегическим направлением сотрудничества РФ и Мьянмы. Президент добавил, что страны прорабатывают возможности сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики.

В ходе выступления он заявил, что сейчас обсуждается открытие российского культурного центра и первого в стране православного храма. Также Путин пригласил премьера Мьянмы принять участие в праздновании 80-летия Победы 9 мая в Москве.

#АЭС #Мьянма #строительство #Владимир Путин #Энергетика
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