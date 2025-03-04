Путин встретился с премьер-министром Мьянмы

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Лидеры проводят переговоры в формате официального завтрака. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие министры.

По итогам беседы планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных соглашений. Также состоится выступление перед прессой.

Напомним, глава мьянманского кабинета министров в эти дни находится в Москве с официальным визитом.