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Путин встретился с премьер-министром Мьянмы

Лидеры намерены обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы.
Ян Брацкий 2025-03-04 16:35:18
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Лидеры проводят переговоры в формате официального завтрака. С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и другие министры.

По итогам беседы планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных соглашений. Также состоится выступление перед прессой.

Напомним, глава мьянманского кабинета министров в эти дни находится в Москве с официальным визитом.

#Путин #Мьянма #Кремль #переговоры #Президент #Мин Аун Хлайн
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