Axios: демократы планируют сорвать выступление Трампа в конгрессе

Часть представителей демократической партии США планируют помешать предстоящему выступлению американского лидера в конгрессе 4 марта, сообщает Life со ссылкой на портал Axios.

Протестующие планируют использовать колонки и громкоговорители, плакаты, хлопушки.

Ранее Трамп заявил, что 4 марта готовит «грандиозное обращение, в котором он скажет все как есть». Позже стало известно, что он представит конгрессу свое видение завершения конфликта на Украине. Также он планирует заявить об основных векторах внешней политики и необходимости укрепления защиты южных рубежей Штатов.

Ранее сообщалось, что Трамп 3 марта обсудит полное прекращение военной помощи Киеву. WSJ написала, что Вашингтон приостанавливает поставки оружия Украине.