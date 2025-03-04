Белый дом раскрыл темы обращения Трампа к конгрессу

Президент США Дональд Трамп представит конгрессу свое видение завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома подготовил специальное заявление, сказала его пресс-секретарь Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», - сказала Левитт.

Помимо внешней политики, Трамп также планирует заявить о необходимости укрепления защиты южных рубежей Штатов и увеличения финансирования на эти цели.

Минувшей ночью стало известно о решении Вашингтона приостановить всю военную помощь киевскому режиму. Ранее США уже остановили финансирование новых оружейных поставок ВСУ.

Также обсуждается вопрос прекращения обмена разведывательной информацией и обучения украинских боевиков и пилотов.