Президент США Дональд Трамп анонсировал грандиозный вечер, который состоится 4 марта. В этот день он пообещал «сказать все как есть».

«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу как есть», - передает слова американского лидера Life.

Каких-либо деталей и подробностей будущего заявления глава Белого дома не привел.

Напомним, личная встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры двух сторон в какой-то момент переросли в перепалку, после которой Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом. В ходе переговоров собеседники должны были согласовать сделку по украинским редкоземам, чего не случилось. Американская сторона отметила неготовность украинской к мирному урегулированию.

Общение Трампа и Зеленского в Белом доме продемонстрировало отсутствие дипломатических способностей у главы киевского режима, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.