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Трамп пообещал «сказать как есть» в грандиозном заявлении 4 марта

Каких-либо деталей и подробностей будущего заявления Трамп не привел.
Ирина Егорова 2025-03-03 18:29:22
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп анонсировал грандиозный вечер, который состоится 4 марта. В этот день он пообещал «сказать все как есть».

«Завтра вечер будет грандиозным. Скажу как есть», - передает слова американского лидера Life.

Каких-либо деталей и подробностей будущего заявления глава Белого дома не привел.

Напомним, личная встреча Трампа и Зеленского состоялась в пятницу, 28 февраля, в Овальном кабинете Белого дома. Переговоры двух сторон в какой-то момент переросли в перепалку, после которой Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом. В ходе переговоров собеседники должны были согласовать сделку по украинским редкоземам, чего не случилось. Американская сторона отметила неготовность украинской к мирному урегулированию.

Общение Трампа и Зеленского в Белом доме продемонстрировало отсутствие дипломатических способностей у главы киевского режима, отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

#сша #Трамп #Белый дом #заявление #вечер
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