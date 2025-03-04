За решением прокуратуры Румынии обвинить Кэлина Джорджеску в нарушениях на выборах и в признании недействительными итогов первого тура стоит руководство Евросоюза. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.

«Председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 г., потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае», - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

В релизе отмечается, что высокопоставленная чиновница пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам ЕС, если представители «несистемных сил» продолжат участвовать в избирательной кампании.

Джорджеску предъявили обвинения по шести статьям, включая распространение недостоверной информации. Начато расследование из-за подозрений во вмешательстве в его кампанию через социальные сети.

Сам Джорджеску и его политические сторонники категорически отвергают все обвинения и называют политическим преследование со стороны властей.

Напомним, 24 ноября 2024 года в Румынии прошли выборы президента. По итогом первого тура лидерство захватил Кэлин Джорджеску, заручившийся голосами 22,94% избирателей. Его ближайший оппонент и проевропейский кандидат Елена Ласкони заняла второе место с результатом в 19,18%. 6 декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования, сославшись на некие рассекреченные данные, которые свидетельствуют якобы о серьезных нарушениях.