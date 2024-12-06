В Румынии аннулировали итоги первого тура выборов президента

Сегодня Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура президентских выборов, в котором победил независимый ультраправый кандидат К'элин Джорджеску. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе КС страны. Теперь правительство должно установить новую дату голосования.

«Конституционный суд для обеспечения правильности и законности избирательного процесса постановил: аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента Румынии», - говорится в заявлении.

Напомним, первый тур выборов прошел 24 ноября. На них первое место занял независимый ультраправый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за «взаимодействие» с Россией и критикующий помощь Украине. Второй тур был запланирован на 8 ноября.

В минувший понедельник Конституционный суд утвердил итоги первого тура. После этого спецслужбы Румынии рассекретили отчеты о неких нарушениях во время избирательной кампании. В итоге КС пришлось проанализировать новые жалобы.