ЦИК: сторонник союза с РФ обгоняет премьера на выборах главы Румынии

Независимый кандидат на выборах президента Румынии Кэлин Джеорджеску обгоняет на голосовании премьер-министра страны Марчела Чолаку, свидетельствуют данные ЦИК Румынии. К данному часу обработали 86% бюллетеней.

Джеорджеску набрал 22% голосов, его противник Чолаку - 21,7%. На третьем месте расположилась Елена Ласкони с 15,7% голосов. Второй тур выборов состоится 8 октября, сообщили в ЦИК.

Выборы в стране состоялись в воскресенье 24 ноября. Подсчет голосов продолжается. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов избирателей.

Напомним, изначально после подсчета менее четверти голосов избирателей лидировал румынский премьер Чолаку. Явка на выборах в этом году в Румынии составила менее 50% избирателей.