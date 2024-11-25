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ЦИК: сторонник союза с РФ обгоняет премьера на выборах главы Румынии

Выборы состоялись в воскресенье 24 ноября, на данный момент ЦИК обработала 86% бюллетеней.
Елизавета Кондрикова 2024-11-25 01:13:12
© Фото: Zhang Gaiping XinHua Globallookpress

Независимый кандидат на выборах президента Румынии Кэлин Джеорджеску обгоняет на голосовании премьер-министра страны Марчела Чолаку, свидетельствуют данные ЦИК Румынии. К данному часу обработали 86% бюллетеней.

Джеорджеску набрал 22% голосов, его противник Чолаку - 21,7%. На третьем месте расположилась Елена Ласкони с 15,7% голосов. Второй тур выборов состоится 8 октября, сообщили в ЦИК.

Выборы в стране состоялись в воскресенье 24 ноября. Подсчет голосов продолжается. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. 

Напомним, изначально после подсчета менее четверти голосов избирателей лидировал румынский премьер Чолаку. Явка на выборах в этом году в Румынии составила менее 50% избирателей.

#голосование #Румыния #Выборы президента #цик румынии #Марчел Чолаку
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