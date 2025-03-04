ВС РФ ударили по украинским складам боеприпасов и военным аэродромам

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинским складам с боеприпасами.
Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило о поражении инфраструктуры военных аэродромов неприятеля. Также, как добавили в МО РФ, досталось и скоплениям техники и боевиков вооруженных формирований ВСУ в 142 районах.
Российские войска продвигаются и освобождают населенные пункты. Так, ранее сообщалось о взятии под контроль Скудного и Бурлацкого на территории Донецкой Народной Республики.
А еще недавно командир роты ВС РФ рассказал об освобождении Погребков. Этим населенным пунктом овладели малые штурмовые группы, которые двигались через болотистую местность.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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