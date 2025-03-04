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ВС РФ ударили по украинским складам боеприпасов и военным аэродромам

Помимо этого, удалось поразить скопления боевиков и техники противника в 142 районах.
2025-03-04 12:37:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения украинским складам с боеприпасами. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство заявило о поражении инфраструктуры военных аэродромов неприятеля. Также, как добавили в МО РФ, досталось и скоплениям техники и боевиков вооруженных формирований ВСУ в 142 районах.

Российские войска продвигаются и освобождают населенные пункты. Так, ранее сообщалось о взятии под контроль Скудного и Бурлацкого на территории Донецкой Народной Республики. 

А еще недавно командир роты ВС РФ рассказал об освобождении Погребков. Этим населенным пунктом овладели малые штурмовые группы, которые двигались через болотистую местность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #склады боеприпасов #Огневое поражение #Военные аэродромы
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