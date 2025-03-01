Российская армия освободила Скудное и Бурлацкое в ДНР

ВС РФ освободили село Скудное и поселок Бурлацкое в Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Отмечается, что боевиков выбили подразделения группировки войск «Восток». Добиться этого удалось в результате активных наступательных действий.
Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении деревни Новая Сорочина в приграничном районе Курской области.
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.
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