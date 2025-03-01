МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российская армия освободила Скудное и Бурлацкое в ДНР

Боевиков из населенных пунктов выбили подразделения группировки войск «Восток».
2025-03-01 12:12:46
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

ВС РФ освободили село Скудное и поселок Бурлацкое в Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что боевиков выбили подразделения группировки войск «Восток». Добиться этого удалось в результате активных наступательных действий.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении деревни Новая Сорочина в приграничном районе Курской области.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #МО РФ #Скудное #Бурлацкое
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Батальон штурма и разграждения
2
Пожарные в зоне СВО
3
Танковые двигатели. Дизельные
4
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
5
СВО. Инженерные войска
6
Военная приемка во Вьетнаме
7
Народный ОПК
8
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
9
МиГ. 85 лет в строю
10
Военная приемка в Китае
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 