ВС РФ освободили село Скудное и поселок Бурлацкое в Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что боевиков выбили подразделения группировки войск «Восток». Добиться этого удалось в результате активных наступательных действий.

Напомним, накануне в МО РФ сообщили об освобождении деревни Новая Сорочина в приграничном районе Курской области.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.