Эксперт усомнился в том, что США остановили военную помощь Киеву

Заявления американской администрации о приостановке военной помощи Киеву, скорее всего, носят лишь декларативный характер. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил военный эксперт, подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев. Он подчеркнул, что Соединенным Штатам невыгодно лишаться важного аргумента в переговорном процессе с Россией.

«США оказались в ситуации, когда они не могут физически прекратить помощь Киеву. По одной простой причине - идут переговоры с Россией. Американцы не могут позволить себе лишиться такого важного аргумента, как продолжение войны. Из этого следует неизбежный вывод, что заявления о приостановке поставок - это не более чем декларативные вещи», - уверен собеседник.

Беляев считает, что заявление о приостановке военной помощи в первую очередь адресовано к внутренней американской аудитории.

«Сами американцы, как на бытовом уровне, так и представители американского политикума, толком не представляют, что США передают Украине, какие логистические маршруты используются и где находятся грузы», - отметил эксперт.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили о том, что США приостановили военную помощь Украине до тех пор, пока не увидят готовность Киева к переговорам по украинскому конфликту.