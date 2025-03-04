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Мирошник заявил о «бурлениях» после изменения политики США по Украине

За последние три года европейцы привыкли жить на американских потоках, обвиняя во всем и стремясь ослабить Россию, добавил посол.
Гоар Хачатурян 2025-03-04 12:07:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сейчас, когда США намерены прекратить финансовую и военную поддержку Украины, в ЕС активно высказывают недовольства по этому поводу. Все это потому, что никто из стран ЕС не занимался благотворительностью, отправляя деньги Киеву. Об этом в эфире программы «Между тем» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Мы видим серьезные изменения со стороны главного локомотива, который финансировал проведение военных действий на территории Украины, и это были Соединенные Штаты. Тем более что на самом деле мы даже официальных цифр не видим. И ответом на такую приостановку Соединенных Штатов началось бурление», - сказал он.

По словам Мирошника, финансируя Киев, Европа рассчитывала на личную выгоду. А решение Дональда Трампа приостановить какую-либо помощь Украине не просто так навело такую панику в ЕС.

Ранее ряд американских изданий со ссылкой на источники в Белом доме писали о том, что Вашингтон приостанавливает поставки военной помощи Украине. Такая мера будет действовать до тех пор, пока украинская сторона не будет готова к мирным переговорам.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также заявил о том, что некоторые лидеры, публично говорящие о своей готовности помогать Украине, на самом деле надеются на урегулирование украинского кризиса.

#Россия #Украина #сша #ЕС #наш эксклюзив #Родион Мирошник
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