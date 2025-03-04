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Вэнс указал на двуличие ряда европейских лидеров по поводу Украины

По словам вице-президента США, несмотря на публичную поддержку Киева, некоторые европейские лидеры в частном порядке заявляют, что Зеленский должен сесть за стол переговоров.
Елизавета Кондрикова 2025-03-04 07:42:02
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Некоторые европейские лидеры, публично указывающие на свою готовность оказывать поддержку Киеву «на ближайшие 10 лет», в частных разговорах говорят о необходимости урегулирования украинского кризиса, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«А затем в частном порядке берут трубку и говорят: “Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров”», - сказал Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, на публике некоторые политики «раздувают грудь» в своих заявлениях о поддержке Зеленского, однако важно, что они говорят за закрытыми дверями. В действительности же самого главу киевского режима необходимо призывать не допускать дальнейшие «кровопролитие, убийство и экономическое разрушение».

Напомним, 2 марта в Лондоне состоялся чрезвычайный саммит для координации позиций союзников по Украине. Результатом встречи стало предложение о создании проекта «Европа плюс», куда войдут страны, готовые оказывать Украине долгосрочную военную поддержку. Также по итогу саммита Франция пообещала киевскому режиму «сотни миллиардов евро».

#в стране и мире #Украина #сша #Европа #Владимир Зеленский #джей ди вэнс #мирное урегулирование на украине
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