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Politico: ЕС приостановил разработку нового пакета военной помощи Киеву

Венгрия выступила против выделения Киеву 20 миллиардов евро.
Сергей Лебедев 2025-03-04 11:16:33
© Фото: Philipp von Ditfurth, dpa, Globallookpress

Европейский союз приостановил разработку нового пакета военной помощи киевскому режиму в размере 20 миллиардов евро. Причиной этому послужила позиция Венгрии, пишет Politico со ссылкой на источники.

«Будапешт, вероятно, не возражает против большего усиления обороны Евросоюза, но он категорически против пакета помощи Украине», - говорится в публикации.

Отмечается, что недавно Венгрия наложила вето на документ, который предусматривал выделение денег Киеву.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не намерена даже обсуждать сокращение помощи Украине. По ее мнению, напротив, необходимо увеличить поддержку.

Ранее политик отмечала, что Киеву можно помогать также за счет средств от замороженных российских активов.

#Украина #Киев #ЕС #Венгрия #помощь #Европейский союз
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