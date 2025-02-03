Каллас заявила, что даже не собирается обсуждать сокращение помощи Киеву

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не намерена даже обсуждать сокращение помощи Украине. По ее мнению, напротив, необходимо увеличить поддержку Киева. На конференции европейских дипломатов в Брюсселе Каллас отметила, что Евросоюз выделил более 134 млрд евро, в том числе 50 млрд евро на военную помощь Украине.

«Мы не можем говорить о том, чтобы тратить меньше, когда должны делать для Украины больше. Мы должны найти новые финансовые решения для Украины», - заявила она.

Новые способы оказания помощи Украине можно найти, если будет желание, добавила глава дипломатии ЕС.

Ранее Каллас заявляла, что Украине можно помогать также за счет средств от замороженных в ЕС российских активов. Первая партия из обещанных ЕС $30 млрд в пересчете на европейскую валюту в €1,5 млрд поступила Украине еще в августе. Тогда их использовали, чтобы обеспечить загрузку поставляющих на Украину европейских заводов новыми заказами оружия.