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Каллас заявила, что даже не собирается обсуждать сокращение помощи Киеву

По ее словам, Евросоюз должен найти новые финансовые решения для Украины.
Ирина Егорова 2025-02-03 15:49:10
© Фото: kajakallas, Х © Видео: kajakallas, Х

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не намерена даже обсуждать сокращение помощи Украине. По ее мнению, напротив, необходимо увеличить поддержку Киева. На конференции европейских дипломатов в Брюсселе Каллас отметила, что Евросоюз выделил более 134 млрд евро, в том числе 50 млрд евро на военную помощь Украине.  

«Мы не можем говорить о том, чтобы тратить меньше, когда должны делать для Украины больше. Мы должны найти новые финансовые решения для Украины», - заявила она.

Новые способы оказания помощи Украине можно найти, если будет желание, добавила глава дипломатии ЕС.

Ранее Каллас заявляла, что Украине можно помогать также за счет средств от замороженных в ЕС российских активов. Первая партия из обещанных ЕС $30 млрд в пересчете на европейскую валюту в €1,5 млрд поступила Украине еще в августе. Тогда их использовали, чтобы обеспечить загрузку поставляющих на Украину европейских заводов новыми заказами оружия.  

#в стране и мире #Украина #Киев #ЕС #военная помощь #кая каллас #Евродипломатия
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