Министр торговли США назвал условие предоставления новых средств Киеву

Соединенные Штаты не дадут Киеву денег, пока Владимир Зеленский не приедет к Вашингтону с миром. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.

«Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его Соединенных Штатов: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром"», - приводит ТАСС слова Латника.

Ранее бывший сотрудник американского оборонного ведомства Майкл Малуф рассказал, что президент США Дональд Трамп пытается донести до Зеленского. По словам бывшего работника Пентагона, американский лидер хочет объяснить главе киевского режима, что Украине действует не с позиции силы.

Напомним, что в пятницу состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Между ними во время переговоров в Овальном кабинете возникла перепалка. Соглашение о редкоземельных металлах подписано не было. Глава киевского режима после скандала спешно покинул Белый дом.