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Юра Борисов не выиграл в номинации на премии «Оскар»

«Оскар» достался американскому актеру Кирану Калкину.
Виктория Бокий 2025-03-03 05:12:28
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Российский актер Юра Борисов не выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на кинопремии «Оскар». Претендентами на награду также были Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

В итоге статуэтка досталась американскому актеру Кирану Калкину, сыгравшему в фильме «Настоящая боль».

Юра Борисов был в числе номинантов благодаря своей роли в фильме «Анора». Однако сама кинокартина все же получила статуэтку, но в других номинациях. Члены жюри премии наградили создателей «Аноры» за «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».

Напомним, что в «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера сыграли четыре российских актера – Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

В январе 2025 года стало известно, что актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар». Также его и Марка Эйдельштейна номинировали и на престижную британскую кинопремию BAFTA. Их кандидатуры были выдвинуты в номинации «Лучший актер второго плана». 

#фильм #Оскар #Актеры #премия оскар #Марк Эйдельштейн #Анора #Юра Борисов
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