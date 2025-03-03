Юра Борисов не выиграл в номинации на премии «Оскар»

Российский актер Юра Борисов не выиграл в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на кинопремии «Оскар». Претендентами на награду также были Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист») и Джереми Стронг («Ученик»).

В итоге статуэтка досталась американскому актеру Кирану Калкину, сыгравшему в фильме «Настоящая боль».

Юра Борисов был в числе номинантов благодаря своей роли в фильме «Анора». Однако сама кинокартина все же получила статуэтку, но в других номинациях. Члены жюри премии наградили создателей «Аноры» за «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».

Напомним, что в «Аноре» американского режиссера Шона Бейкера сыграли четыре российских актера – Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

В январе 2025 года стало известно, что актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар». Также его и Марка Эйдельштейна номинировали и на престижную британскую кинопремию BAFTA. Их кандидатуры были выдвинуты в номинации «Лучший актер второго плана».