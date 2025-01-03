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Актеры Борисов и Эйдельштейн номинированы на премию BAFTA

Российские актеры стали номинантами в категории «лучший актер второго плана» за исполнение ролей в фильме «Анора».
Глеб Владовский 2025-01-03 22:20:16
© Фото: Ian Gavan ZUMAPRESS.com Globallookpress

Российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна внесли в список номинантов на главную британскую кинопремию BAFTA. Информация появилась на сайте организации.

Уточняется, что актеры приняли участие в съемках фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, который получил девять номинаций. Борисова и Эйдельштейна номинировали в категории «лучший актер второго плана». 15 января огласят список кандидатов на все категории, а уже 16 числа объявят победителей.

Напомним, что BAFTA - это премия Британской академии кино и телевизионных искусств. Отличившиеся в области кинематографии, телевидения и компьютерных игр получают в качестве приза золотую маску. Первое в истории награждение состоялось в Лондоне в 1948 году.

#в стране и мире #Юрий Борисов #BAFTA #номинация #Марк Эйдельштейн
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