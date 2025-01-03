Актеры Борисов и Эйдельштейн номинированы на премию BAFTA

Российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна внесли в список номинантов на главную британскую кинопремию BAFTA. Информация появилась на сайте организации.

Уточняется, что актеры приняли участие в съемках фильма «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера, который получил девять номинаций. Борисова и Эйдельштейна номинировали в категории «лучший актер второго плана». 15 января огласят список кандидатов на все категории, а уже 16 числа объявят победителей.

Напомним, что BAFTA - это премия Британской академии кино и телевизионных искусств. Отличившиеся в области кинематографии, телевидения и компьютерных игр получают в качестве приза золотую маску. Первое в истории награждение состоялось в Лондоне в 1948 году.