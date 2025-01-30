В Канаде пообещали ответить в случае введения Штатами новых пошлин

Канада готова принять меры, если США введут дополнительные пошлины за канадские товары. Об этом напомнила глава канадского МИД Мелани Жоли на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио.

«Я ясно дала понять, что, если тарифы будут приняты, мы ответим, и все возможности рассматриваются», - цитирует ее слова РИА Новости.

Она сообщила журналистам, что в Вашингтоне говорила о негативных последствиях такого решения для обеих стран.

«Менее 1% фентанила поступает в США из Канады, менее 1% нелегалов проникают в США из Канады», - заявила Жоли.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал ввести тарифы в размере 25% на ввоз канадских товаров в Штаты. Если Оттава хочет этого избежать, она должна найти решение проблемы проникновения В США нелегалов и опиоидов через Канаду.

Мелани Жоли ранее рассказала, что власти Канады рассматривают вариант прекращения поставок электроэнергии в США в случае, если Трамп исполнит угрозу. Премьер-министр страны Джастин Трюдо также высказался на эту тему и пригрозил ответными мерами.