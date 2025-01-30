МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Канаде пообещали ответить в случае введения Штатами новых пошлин

Ранее глава МИД Канады Жоли уже упоминала, что за увеличение пошлин Оттава может прекратить поставлять в США электроэнергию.
Анастасия Бобылева 2025-01-30 06:05:40
© Фото: Justin Tang Keystone Press Agency Globallookpress

Канада готова принять меры, если США введут дополнительные пошлины за канадские товары. Об этом напомнила глава канадского МИД Мелани Жоли на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио.

«Я ясно дала понять, что, если тарифы будут приняты, мы ответим, и все возможности рассматриваются», - цитирует ее слова РИА Новости.

Она сообщила журналистам, что в Вашингтоне говорила о негативных последствиях такого решения для обеих стран.

«Менее 1% фентанила поступает в США из Канады, менее 1% нелегалов проникают в США из Канады», - заявила Жоли.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал ввести тарифы в размере 25% на ввоз канадских товаров в Штаты. Если Оттава хочет этого избежать, она должна найти решение проблемы проникновения В США нелегалов и опиоидов через Канаду.

Мелани Жоли ранее рассказала, что власти Канады рассматривают вариант прекращения поставок электроэнергии в США в случае, если Трамп исполнит угрозу. Премьер-министр страны Джастин Трюдо также высказался на эту тему и пригрозил ответными мерами.

#в стране и мире #сша #Канада #пошлины #торговля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 