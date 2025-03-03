Трамп: Зеленскому надо показать, что он ценит поддержку США

Владимиру Зеленскому надо в большей степени продемонстрировать, что он ценит поддержку, оказываемую Киеву Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе трансляции на сайте ABC News.

После пятничного скандала в Овальном кабинете корреспондент телеканала спросила Трампа, что он хочет увидеть от президента Зеленского, чтобы возобновить переговоры.

«Ну, я просто думаю, что он должен быть более признателен, потому что эта страна поддерживала их и в горе, и в радости», - ответил президент.

На вопрос другого репортера, закрыта ли сделка по минеральным ресурсам или ее можно возобновить, Трамп намекнул, что коснется этой темы в обращении к Конгрессу во вторник вечером.

«Ну, я дам вам знать. Мы выступаем с речью. Вы, вероятно, слышали об этом. Так что я дам вам знать завтра вечером. Я думаю, что это, смотрите, это отличная сделка для нас», - сказал Трамп.

Ранее американский лидер крайне негативно оценил заявление Зеленского о том, что до завершения конфликта на территории страны еще далеко. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты не готовы мириться с такой позицией.

Глава Белого дома вновь отметил, что Зеленский не стремится к миру, пока Вашингтон продолжает оказывать поддержку Киеву.