Bloomberg: США оставят в силе санкции до заключения соглашения по Украине

Администрация Трампа сохранит в силе антироссийские санкции до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Bloomberg.

По информации издания, Рубио заявил об этом в ходе телефонного разговора с главами МИД европейских стран.

В публикации отмечается, что решение США максимально быстро снять ограничения против РФ «нанесет серьезный удар» по политике, проводимой Евросоюзом в отношении России.

По словам госсекретаря США, дальнейшее взаимодействие после переговоров американской и российской делегаций будет заключаться в поиске приемлемого для всех вовлеченных сторон способа прекращения конфликта на Украине. Для заключения соглашения всем сторонам придется пойти на уступки, цитирует Bloomberg политика.

Отмечается, что у ЕС пока нет планов смягчать санкционные меры в отношении России.

Однако и США не исключают введение новых антироссийских санкций и отправку своих военнослужащих на Украину, если Москва якобы «не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость», заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.