Вэнс допустил новые санкции и отправку американских войск на Украину

США не исключают введение новых антироссийских санкции и отправку своих военнослужащих на Украину, если Москва якобы «не согласится на мирное соглашение, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость». Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Существуют экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия», - сказал он в интервью газете The Wall Street Journal.

Напомним, ранее министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что его страна не будет вводить свои войска на Украину. По его словам, гарантами безопасности и основными источниками военной поддержки Киева должны выступать страны Европы.

Кроме того, шеф Пентагона считает, что уступки России не требуются для начала процесса по урегулированию конфликта на Украине. Однако, подчеркнул он, Москва и Киев по итогам переговоров якобы не получат «все, что хотят».