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В Ватикане сообщили, что состояние папы римского ухудшилось

Ранее понтифик попал в больницу с двусторонней пневмонией, с развитием болезни его состояние ухудшается.
Ирина Егорова 2025-03-03 22:30:28
© Фото: IMAGOCyril Chateau Starface, Globallookpress

Папу римского снова подключили к на искусственной вентиляции легких, сообщили в Ватикане. У понтифика произошло два эпизода острой дыхательной недостаточности.

88-летний Франциск был госпитализирован в больницу 14 февраля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию. Для борьбы с болезнью ему назначили антибиотики, однако лечение осложнялось многими факторами. В том числе из-за инфекции, она привела к появлению у него бронхиальной астмы.

Из-за ухудшения состояния здоровья, у пациента стала развиваться анемия. Врачи были вынуждены сделать папе римскому переливание крови из-за снижения уровня тромбоцитов.

По словам врача-терапевта Ирины Ярцевой, анемия хронических состояний очень опасна для пожилых людей, так как фильтр эритроцитов снижается, из-за чего и возникают серьезные заболевания.

#здоровье #ивл #состояние #Папа Римский #франциск
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