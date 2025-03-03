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В Белом доме указали Киеву, что терпение и кошельки США «не безграничны»

В Белом доме напомнили Владимиру Зеленскому, что в сложившейся ситуации пора начинать говорить о мире.
Ян Брацкий 2025-03-03 17:54:17
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Власти США понимают, что на сегодняшний день Владимир Зеленский не готов говорить о мире, однако время не на его стороне. С таким заявлением выступил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

«И что стало для нас настолько очевидным на этой встрече, так это то, что он вообще не готов говорить о мире. Но вот в чем проблема - время не на его стороне», - сказал Уолтц в интервью телеканалу Fox News.

Между тем запасы оружия, денег и терпения граждан и властей США не безграничны, поэтому Киеву пора начать переговоры о мире, добавил Уолтц.

Напомним, личная встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома состоялась 28 февраля. В присутствии журналистов американских СМИ произошла перепалка между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Атмосфера накалилась настолько, что после беседы американский лидер попросил своего гостя покинуть Белый дом. Были отменены торжественный обед и церемония подписания договора по редкоземельным металлам.

Результаты диалога на повышенных тонах прокомментировали и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «разборки» в Белом доме продемонстрировали отсутствие дипломатических способностей у главы киевского режима. По мнению Пескова, поездка Зеленского в Вашингтон оставила там неприятный осадок и показала, насколько тяжело будет приступить к мирному урегулированию ситуации на Украине.

#оружие #сша #Трамп #Зеленский #Белый дом #помощь #Киевский режим #Майкл Уолтц
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