Российские военнослужащие показали пленных боевиков ВСУ. Их взяли в плен в Суджанском районе. Рядовые. Говорят, задача была держать оборону. А командиры сбежали.

«У всех одна песня, что они сюда приехали поварами. Все повара», - заметил заместитель командира роты с позывным Стич.

При этом, конечно, «повара» воюют с оружием в руках. Многие наемники - из Испании, Польши, Кубы.

В Судже в Курской области украинские боевики держатся из последних сил. Их техника и вооружение ограничены тем, что осталось в распоряжении, подкрепление не доезжает, сгорая под ударами российской авиации, артиллерии и БПЛА. С российскими военнослужащими пообщался наш корреспондент Андрей Вакула.

«Еще месяц-полтора - и у них все закончится. Они уже начнут убегать. Сейчас мы их берем в кольцо, выхода у них не останется - только сдаваться», - поделился Стич.

Российские силы перекрыли трассу из Сумской области, по которой раньше ВСУ круглосуточно гнали подкрепление. Теперь этот маршрут под контролем крымских десантников. Наши военнослужащие продвигаются малыми группами, шаг за шагом выбивая противника из курского приграничья.

«Мы заходили на их позиции - они откатывались. У них в основном FPV-дроны и минометы. Но мы идем до границы, зачищаем полностью», - рассказал стрелок с позывным Денди.

ВСУшники бросают натовское вооружение, отступая в хаосе. В лесопосадках, бывших опорниках националистов, российские бойцы находят автоматы, пулеметы и боеприпасы.

«Вот пулеметы - польские, немецкие, натовское вооружение. В основном все в подвалах - оставляют, когда бегут», - пояснил стрелок с позывным Нармар.

ВСУ пытаются сопротивляться - атакуют дронами, но наши бойцы применяют их же оружие против них.

«Этот дрон трофейный, украинский. Просто перепрошить управление - и он полностью рабочий», - отметил командир отделения с позывным Число.

Захваченные украинские дроны отправляют в лабораторию БПЛА, где их чинят, паяют, программируют и затем возвращают в бой - уже против ВСУ.

Помимо ударных БПЛА, наши войска используют тяжелые дроны для снабжения, с помощью которых на передовую доставляют продукты и боеприпасы, не рискуя жизнями людей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.