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В Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что украинский лидер не был настроен обсуждать мир на Украине.
Глеб Владовский 2025-03-02 21:47:29
© Фото: Jim LoScalzo-Pool Keystone Press Agency Globallookpress

Прибывший на переговоры в Вашингтон украинский лидер Владимир Зеленский был враждебен и груб в отношении президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Зеленский прибыл в настрое нежелания вести переговоры о мире. Он также был враждебен, и честно говоря, он был груб», - цитирует ее слова телеканал Fox News.

Спикер добавила, что украинский лидер, находясь в Овальном кабинете, позволил себе вести спор с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и перебивал Трампа.

Напомним, американский лидер заявил, что Зеленский не готов к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Зеленский #Джей-Ди Вэнс
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