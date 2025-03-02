В Белом доме заявили о враждебности Зеленского к Трампу

Прибывший на переговоры в Вашингтон украинский лидер Владимир Зеленский был враждебен и груб в отношении президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Зеленский прибыл в настрое нежелания вести переговоры о мире. Он также был враждебен, и честно говоря, он был груб», - цитирует ее слова телеканал Fox News.

Спикер добавила, что украинский лидер, находясь в Овальном кабинете, позволил себе вести спор с вице-президентом Джей-Ди Вэнсом и перебивал Трампа.

Напомним, американский лидер заявил, что Зеленский не готов к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине.