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Капитан затонувшего «Синдбада» сообщил, что покинул его последним

На борту затонувшего в Красном море плавательного аппарата было 45 граждан России.
Дарина Криц 2025-03-30 01:59:26
© Фото: Ali Awad XinHua Globallookpress

Капитан затонувшего батискафа «Синдбад», на котором находились 45 россиян, заявил, что покинул судно последним.

Напомним, инцидент произошел в Египте, у берегов курорта Хургада, когда туристическое судно внезапно начало тонуть. Уточняется, что батискаф утонул, когда видимость в нем была нулевой.

«Я был последним, кто покинул батискаф», - приводит его слова RT со ссылкой на портал Al-Masry al-Youm.

Сутками ранее сообщалось, что капитан отпущен под подписку о невыезде. Следствие уже проверило все документы и лицензии, относящиеся к данному судну, прокуратура арестовала батискаф.

При затоплении плавательного аппарата погибли не менее шести граждан России, еще 21 пострадал, имея различные травмы.

Генеральное консульство России в Хургаде объявило о начале процесса репатриации тел погибших граждан.

#в стране и мире #хургада #красное море #батискаф #Sindbad #капитан судна
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