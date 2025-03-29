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Капитана затонувшего с россиянами «Синдбада» отпустили под подписку

На затонувшем в Хургаде судне находились 45 граждан России, шесть из них погибли.
Дарина Криц 2025-03-29 02:40:38
© Фото: Ali Awad XinHua Globallookpress

В Египте капитана затонувшего с россиянами батискафа «Синдбад» отпустили под подписку о невыезде. Об этом сообщила местная газета Al-Masry al-Youm.

«Прокуратура Красного моря в пятницу приняла решение об освобождении Ахмеда С., капитана злополучного батискафа "Синдбад", затонувшего вчера в Красном море. Его отпустили», - уточнили журналисты.

Уточняется, что следствие ведет проверку случившегося, уже проверены все документы и лицензии, относящиеся к данному судну. Прокуратура арестовала батискаф и сформировала технический комитет для обследования этого судна и установления причин затопления.

Напомним, трагедия произошла 27 марта в мухафаза (провинции. - Прим. ред.) Красное море, когда у берегов Хургады потерпел крушение батискаф «Синдбад». На борт зашли 45 россиян, из них шесть человек погибли, у 21 - травмы различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и использования водного транспорта, приведшее к смерти более двух человек).

Этим вопросом также занимаются сотрудники Генерального консульства России в Египте.

#Египет #красное море #батискаф #погибшие россияне #отпустить под подписку
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