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В Египте четыре российских туриста погибли во время экскурсии на батискафе

Судьба нескольких человек пока неизвестна.
Сергей Лебедев 2025-03-27 14:15:28
© Фото: sindbadsubmarines_, Facebook*

У побережья египетской Хургады затонул батискаф, на борту которого находились 45 российских туристов. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ.

В диппредставительстве уточнили, что большинство наших сограждан удалось спасти. Но судьба нескольких человек пока неизвестна.

Трагедия произошла во время подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Что стало ее причиной, пока неизвестно.

Сейчас египетские правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#Египет #хургада #батискаф #турист #Утонул
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