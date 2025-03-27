В Египте четыре российских туриста погибли во время экскурсии на батискафе

У побережья египетской Хургады затонул батискаф, на борту которого находились 45 российских туристов. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ.

В диппредставительстве уточнили, что большинство наших сограждан удалось спасти. Но судьба нескольких человек пока неизвестна.

Трагедия произошла во время подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа. Что стало ее причиной, пока неизвестно.

Сейчас египетские правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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