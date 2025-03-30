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Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Тонга

Магнитуда толчков составила 7,3 балла.
Константин Денисов 2025-03-30 17:11:34
© Фото: Carsten Reisinger, imageBROKER.com, Global Look Press

Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения, которое произошло 30 марта у берегов королевства Тонга. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

По его информации, магнитуда толчков составила 7,3 балла. Тонга располагается на 177 островах в Океании. Население государства составляет чуть более 105 тысяч человек.

Напомним, что 28 марта два сильных землетрясения произошли в Мьянме и Таиланде. Интервал между ними составил всего 12 минут. Магнитуда первого из них достигла отметки 7,9 балла, а второго - 6,4.

В результате погибли в общей сложности почти 1700 человек, пострадали 3,4 тысячи. Около 300 числятся пропавшими без вести. Помочь местным спасателям в ликвидации последствий оказывают прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России.

#в стране и мире #землетрясение #тонга #цунами
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