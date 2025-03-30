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Спасатели МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

Основная часть личного состава переброшена в самый пострадавший район страны.
Константин Денисов 2025-03-30 10:17:52
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ведомства.

«Для проведения рекогносцировки и скорейшего начала  поисково-спасательных работ передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС  направлена самолетом малой авиации в провинцию Мандалай, наиболее пострадавшую от разрушительного землетрясения», - говорится в сообщении.

Российские спасатели имеют все необходимое снаряжение для того, чтобы начать оказывать помощь незамедлительно.

Вторая группа в составе десяти человек выдвинулась на внедорожниках оценивать дорожное полотно и оказывать помощь местному населению.

Также в данный момент с местными властями решается вопрос о развертывании мобильного госпиталя МЧС.

Напомним, два мощных землетрясения произошли в Мьянме и Таиланде 28 марта. В результате в Мьянме погибли 1644 человека, в Таиланде - 17.

#Мьянма #МЧС #землетрясение #Таиланд
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