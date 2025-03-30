Спасатели МЧС России приступили к ликвидации последствий землетрясения в Мьянме

Спасатели МЧС России приступили к работе по ликвидации последствий землетрясения в Мьянме. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба ведомства.

«Для проведения рекогносцировки и скорейшего начала поисково-спасательных работ передовая группировка из 20 спасателей, кинологов и операторов БАС направлена самолетом малой авиации в провинцию Мандалай, наиболее пострадавшую от разрушительного землетрясения», - говорится в сообщении.

Российские спасатели имеют все необходимое снаряжение для того, чтобы начать оказывать помощь незамедлительно.

Вторая группа в составе десяти человек выдвинулась на внедорожниках оценивать дорожное полотно и оказывать помощь местному населению.

Также в данный момент с местными властями решается вопрос о развертывании мобильного госпиталя МЧС.

Напомним, два мощных землетрясения произошли в Мьянме и Таиланде 28 марта. В результате в Мьянме погибли 1644 человека, в Таиланде - 17.