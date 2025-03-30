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Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме

Информации о новых разрушениях в настоящее время нет. По словам свидетелей, среди местных жителей была массовая паника.
Глеб Владовский 2025-03-30 15:51:05
© Фото: X Khithitofficial

Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме. Об этом сообщил Vietnam+.

По данным агентства, эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Мандалай (второй по величине город в Мьянме - Прим. Ред.). Местные власти в настоящее время не опубликовали информацию о новых разрушениях.

По словам очевидцев стихийного бедствия, среди местного населения наблюдалась массовая паника.

В настоящее время число погибших в результате землетрясения превысило 1 700 человек. Еще около 3 400 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в пятницу, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На помощь местному населению прибыли два борта МЧС РФ и аэромобильный госпиталь.

#в стране и мире #Мьянма #землетрясение #МЧС России #подземные толчки
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