Новое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Мьянме. Об этом сообщил Vietnam+.

По данным агентства, эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от города Мандалай (второй по величине город в Мьянме - Прим. Ред.). Местные власти в настоящее время не опубликовали информацию о новых разрушениях.

По словам очевидцев стихийного бедствия, среди местного населения наблюдалась массовая паника.

В настоящее время число погибших в результате землетрясения превысило 1 700 человек. Еще около 3 400 местных жителей получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, в пятницу, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. На помощь местному населению прибыли два борта МЧС РФ и аэромобильный госпиталь.