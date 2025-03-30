Число погибших в результате землетрясений в Мьянме возросло почти до 1,7 тысячи человек

Количество жертв землетрясений в Мьянме приближается к отметке 1,7 тысяч человек. Об этом 30 марта сообщило информационное агентство «Синьхуа», ссылаясь на информацию от местных властей.

«По данным государственного административного совета страны, в результате мощного землетрясения в Мьянме около 1,7 тысячи человек погибли», - говорится в публикации.

При этом пострадавшими числятся ровно в два раза больше - 3,4 тысячи человек, а пропавшими без вести - 300.

Ранее сообщалось, что помощь местным спасателям в борьбе с последствиями землетрясений начали оказывать прибывшие в Мьянму сотрудники МЧС России.

Два мощных землетрясения с интервалом в 12 минут произошли в стране в пятницы, 28 марта. Магнитуда достигала 7,9 баллов. Сотни домов оказались разрушены. Последствия ощущались и в соседнем Таиланде.