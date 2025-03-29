Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Веселовка в Сумской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Веселовка Сумской области», - говорится в заявлении.

Российские военнослужащие также нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовой бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горанль, Гуево и Олешня.

Отмечается, что противник за сутки потерял свыше 190 военнослужащих. Кроме того, ВС РФ уничтожили две БМП, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, три миномета, артиллерийское орудие, а также шесть пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и склад боеприпасов боевиков.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО. Бойцы ВС РФ взяли под контроль Пантелеймоновку в ДНР и Щербаки в Запорожской области.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.