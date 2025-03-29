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Минобороны: ВС РФ уверенно продвигаются к границе с Украиной в Курской области

Российские бойцы вытесняют боевиков с нашей земли.
2025-03-29 09:35:39
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают вытеснять националистов из курского приграничья. Наши бойцы уверенно продвигаются к госгранице с Украиной. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В ходе боевой работы по вытеснению подразделений ВСУ из приграничных районов Курской области, подразделения ВС РФ уверенно продвигаются вперед к государственной границе», - говорится в заявлении.

Ранее в ведомстве рассказали, как десантники из Крым взяли вражеский опорник и захватили в плен четырех всушников. А в качестве трофеев достались две иностранные боевые машины пехоты, множество стрелкового оружия и боеприпасы.

Кроме того, по боевикам ежедневно наносятся удары с воздуха. Так, недавно истребитель-бомбардировщик Су-34 поразил позиции националистов. На них скинули фугасные бомбы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#боевики #граница #Курская область #Националисты #позиции
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