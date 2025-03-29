Мадуро провел переговоры с ООН об освобождении из тюрьмы 238 венесуэльцев

Венесуэльский президент Николас Мадуро провел переговоры с представителями ООН, чтобы повлиять на ситуацию с мигрантами-соотечественниками, которых содержат в тюрьме Сальвадора.

Он обратился к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой освободить венесуэльских мигрантов. О прошедшем телефонном разговоре президента Венесуэлы с представителями ООН сообщил глава МИД республики Иван Хиль Пинто. По его словам, они заверили Мадуро в готовности помочь.

«Генеральный секретарь ООН и Верховный комиссар по правам человека заявили о готовности задействовать все имеющиеся механизмы, чтобы как можно скорее восстановить права венесуэльских мигрантов, которые были грубо нарушены», - сообщил министр.

Уточняется, что в сальвадорской тюрьме строгого режима на 40 тысяч мест содержатся 238 мигрантов из Венесуэлы. При этом в отношении них не было какого-либо судебного разбирательства и они лишены права на защиту.

Инцидент с гражданами Венесуэлы произошел после того, как президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, предписывающую немедленно задерживать, заключать под стражу и депортировать из страны членов венесуэльской транснациональной преступной группировки Tren de Aragua.