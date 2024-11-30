МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NYP: преступная банда «Трен-де-Арагуа» орудует уже в 16 штатах США

По данным ведомства, на этой территории проживает половина населения страны.
Елизавета Кондрикова 2024-11-30 07:02:13
© Фото: Tarasov, Keystone Press Agency Globallookpress

В МВД США предупредили о растущем влиянии преступной группировки из Венесуэлы «Трен-де-Арагуа», которая уже обосновалась в 16 американских штатах, пишет издание New York Post со ссылкой на служебную записку ведомства. Преступники действуют в том числе в столице страны Вашингтоне.

«Жестокая венесуэльская тюремная банда “Трен-де-Арагуа” расширила свою территорию по меньшей мере на 16 штатов США — территорию, на которой проживает половина населения Америки», - говорится в публикации.

Сообщается, что с расширением территории банды также растет ее «склонность к насилию». Члены группировки совершают кражи и нападения, участвуют в перестрелках с правоохранительными органами и угонах автомобилей. В том числе некоторые члены банды обвиняются в торговле людьми и наркотиками.

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп заявил, что борьба с «Трен-де-Арагуа» станет его главным приоритетом после вступления в должность президента, сообщает RT.

По данным New York Post, члены банды проникли в страну вместе с мигрантами из Венесуэлы, среди прочего их отличают фирменные татуировки.

#сша #мигранты #венесуэла #МВД США #«Трен-де-Арагуа» #преступная банда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 