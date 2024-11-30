NYP: преступная банда «Трен-де-Арагуа» орудует уже в 16 штатах США

В МВД США предупредили о растущем влиянии преступной группировки из Венесуэлы «Трен-де-Арагуа», которая уже обосновалась в 16 американских штатах, пишет издание New York Post со ссылкой на служебную записку ведомства. Преступники действуют в том числе в столице страны Вашингтоне.

«Жестокая венесуэльская тюремная банда “Трен-де-Арагуа” расширила свою территорию по меньшей мере на 16 штатов США — территорию, на которой проживает половина населения Америки», - говорится в публикации.

Сообщается, что с расширением территории банды также растет ее «склонность к насилию». Члены группировки совершают кражи и нападения, участвуют в перестрелках с правоохранительными органами и угонах автомобилей. В том числе некоторые члены банды обвиняются в торговле людьми и наркотиками.

Победивший на выборах в США республиканец Дональд Трамп заявил, что борьба с «Трен-де-Арагуа» станет его главным приоритетом после вступления в должность президента, сообщает RT.

По данным New York Post, члены банды проникли в страну вместе с мигрантами из Венесуэлы, среди прочего их отличают фирменные татуировки.