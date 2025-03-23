МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США депортировали группу из 21 венесуэльского нелегала в Гуантанамо

Депортированных латиноамериканцев подозревают в связях с преступным картелем.
Ян Брацкий 2025-03-23 02:14:23
© Фото: Magdalena Miriam Tröndle dpa, Global Look Press

Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо. Их подозревают в связях с одной из крупнейших латиноамериканских преступных группировок Tren de Aragua, сообщает телеканал ABC News.

Никаких доказательств причастности задержанных к преступной деятельности США не предоставили, уточнил источник телеканала.

Примечательно, что ранее депортированные на базу Гуантанамо мигранты жаловались на условия жизни, тесные камеры, отсутствие свежего воздуха и невозможность связаться с адвокатами.

Тюрьма Гуантанамо была открыта почти 20 лет назад на военно-морской базе в одноименном заливе на Кубе. В этой тюрьме традиционно содержались самые опасные заключенные, подозреваемые в терроризме и других тяжких преступлениях.

Неоднократно администрацию Гуантанамо критиковали за излишне жестокие методы допроса и содержания заключенных. Большинство узников тюрьмы даже не предстали перед судом.

Правозащитники неоднократно поднимали вопрос закрытия тюрьмы и предыдущий президент США Джо Байден с этим согласился. Однако дальше декларации о намерениях дело не пошло.

#сша #венесуэла #нелегалы #Гуантанамо #депортация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
2
Ми-8. Полет в Магадан
3
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
4
СВО. Батальон штурма и разграждения
5
Пожарные в зоне СВО
6
Танковые двигатели. Дизельные
7
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
8
СВО. Инженерные войска
9
Военная приемка во Вьетнаме
10
Народный ОПК
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 