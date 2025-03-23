США депортировали группу из 21 венесуэльского нелегала в Гуантанамо

Власти США депортировали группу из 21 венесуэльского мигранта на военную базу Гуантанамо. Их подозревают в связях с одной из крупнейших латиноамериканских преступных группировок Tren de Aragua, сообщает телеканал ABC News.

Никаких доказательств причастности задержанных к преступной деятельности США не предоставили, уточнил источник телеканала.

Примечательно, что ранее депортированные на базу Гуантанамо мигранты жаловались на условия жизни, тесные камеры, отсутствие свежего воздуха и невозможность связаться с адвокатами.

Тюрьма Гуантанамо была открыта почти 20 лет назад на военно-морской базе в одноименном заливе на Кубе. В этой тюрьме традиционно содержались самые опасные заключенные, подозреваемые в терроризме и других тяжких преступлениях.

Неоднократно администрацию Гуантанамо критиковали за излишне жестокие методы допроса и содержания заключенных. Большинство узников тюрьмы даже не предстали перед судом.

Правозащитники неоднократно поднимали вопрос закрытия тюрьмы и предыдущий президент США Джо Байден с этим согласился. Однако дальше декларации о намерениях дело не пошло.